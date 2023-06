MONTAGNANA - Agli automobilisti che venerdì pomeriggio stavano percorrendo la Strada Regionale 10- Padana Inferiore all'altezza di via Luppia a San Zeno di Montagnana, sarà sembrato di trovarsi nel mezzo di una ripresa cinematografica mentre qualche regista magari famoso, stava girando un film d'azione di tutto rispetto, per poi accorgersi che non si trattava di finzione.



LA DINAMICA

La scena ha come protagonista la folle corsa di un uomo di 58 anni di Rovigo che, palesemente ubriaco e dal piede pesante sull'acceleratore, mentre era alla guida del suo camper, ha perso completamente il controllo del mezzo, andando prima fuori strada per poi saltare il fossato adiacente, sbattendo infine contro un muretto a secco di una recinzione, arrestando così la sua corsa. Una carambola che fortunatamente non ha avuto conseguenze ben più gravi se non un grande spavento e i danni alla recinzione.



I SOCCORSI

Evidentemente, il 58enne non si è reso conto dell'accaduto e a farne le spese è stato un'autista dell'ambulanza Suem 118, preso a pugni in pieno volto come ringraziamento per aver soccorso il malcapitato. Non contento, il rodigino una volta visti arrivare sul posto i Carabinieri del Norm di Este, oltre ai colleghi della Stazione di Casale di Scodosia, ha minacciato i militari dimenandosi con calci e pugni contro chiunque fosse nel suo raggio d'azione, opponendosi al controllo del tasso alcolemico oltre che all'identificazione.

Peccato che i militari conoscessero già l'uomo, tanto da non aver problemi ad identificarlo, procedendo poi con l'arresto.



IN CELLA

Il nullafacente completamente fuori controllo, è stato messo in sicurezza e portato in carcere a Rovigo.

Le accuse per lui sono lesioni aggravate a operatore sanitario, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale, nonché denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza.

Il giudice non ha potuto fare diversamente se non confermarne l'arresto per direttissima, disponendo che l'uomo si presenti tre volte alla settimana alla Polizia Giudiziaria.