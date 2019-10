© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Padova hanno dato esecuzione a un’ordinanza diemessa dal G.I.P. di Padova su richiesta della locale Procura della Repubblica per il reato di. Il servizio è scaturito da unasporta dallao, che vantavamministrata dall’indagato.A destare l’attenzione degli investigatori è stata la circostanza che l’indagato, a detta della denunciante, faceva continuo riferimento – quale giustificazione del ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contratte – ad undella società di Singapore, a causa di problematiche legate ad una vertenza in essere con un suo cliente che voleva tornare in possesso dell’ammontare affidatogli per operazioni di investimento.Le conseguenti indagini hanno così permesso di acquisire importanti elementi circa il fatto che il soggetto (N.S., classe 1977 di Padova e iscritto all’Aire in quanto residente in Svizzera) effettivamente svolgesse sul territorio nazionale unanei confronti di investitori italiani, in violazione delle disposizioni del TUF. Nel corso delle investigazioni è stato anche riscontrato che almeno, in quanto effettivamente ad oggi non sono riusciti a rientrare in possesso delle ingenti somme di denaro consegnate all’arrestato.Allo stato,complessivamente affidati all’arrestato da cittadini italiani sono stati quantificati in circa; investimenti che il soggetto aveva poi veicolato sui conti correnti di Singapore riconducibili alle società da lui gestite e di cui si sono poi perse le tracce.