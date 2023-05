Carmignano di Brenta, il Comune avvisa i cittadini sui social di fare attenzione alla truffa del falso incidente

CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - Si aggira per il paese, racconta di incidenti gravissimi che hanno coinvolto parenti, amici. E chiede soldi. Un truffatore cammina per le strade di Carmignano di Brenta e a mettere in guardia i cittadini è l'amministrazione comunale tramite i social, oggi 31 maggio.

«I carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta ci segnalano che in data odierna stanno ricevendo diverse segnalazioni di una persona che sta contattando diversi cittadini avvisandoli di incidenti gravi non avvenuti. Attenzione non fornire nessun dato personale e numeri telefonici e contattare i CC di Carmignano di Brenta» è il messaggio sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

Si tratta di un modus operandi già visto in precedenza.

Il truffatore contatta la vittima, riferisce di un terribile incidente che avrebbe coinvolto un parente. E per aiutarlo servono soldi. È quanto sta accadendo in queste ore a Carmignano.