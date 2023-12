PADOVA - «Buongiorno, sono il figlio del suo vecchio capoufficio. Si ricorda? Ecco, avrei bisogno di una cortesia... mi può aiutare?». Educato, gentile, amichevole. Sembrava davvero il figlio di una persona amica. Ma è proprio così che il malvivente esperto, ha dato il "la" alla truffa. È quel che è capitato a uno sfortunato 80enne padovano che l'altro giorno si è trovato alleggerito di - per fortuna soli - 35 euro.

Stava andando al supermercato quando l'anziano è stato fermato da un uomo sui 40 anni, che gli assicurava di essere il figlio del suo ex capoufficio. L'uomo inizia a raccontargli di essere a Padova per consegnare a un conoscente un orologio, che gli mostra e sembra effettivamente molto costoso.

Il truffatore quindi intrappola nella sua rete la vittima: gli dice di essere arrivato in città, appunto, per consegnarlo a nome del padre a questa persona, che però al momento non è in casa. Anzi, forse è addirittura morto. Così il malvivente convince l'anziano a prendere l'orologio e di dargli quel che ha in tasca come contributo spese per il viaggio fatto a vuoto. L'ottantenne prende il portafoglio ed estrae tutto quel che ha: 35 euro. Il truffatore li prende e ringrazia. Solo una volta a casa, l'anziano si rende conto di essere stato preso per il naso e di avere in mano un orologio pataccone, che di certo non vale 35 euro. «Non so se farò denuncia - commenta la vittima - ma è giusto che queste cose si sappiano, così altre possono evitare il mio errore».