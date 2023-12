Trebaseleghe. Rogo all'alba, ricovero attrezzi vicino a una casa completamente distrutto dalle fiamme

TREBASELEGHE (PADOVA) - Un incendio di vaste proporzioni si è generato oggi 15 dicembre alle 7 del mattino in via Obbia Bassa a Trebaseleghe. Le fiamme hanno interessato un ricovero attrezzi attiguo ad una abitazione. A dare l'allarme è stato un residente che ha notato la colonna di fumo alzarsi e le lingue di fuoco che in pochi minuti hanno distrutto la struttura.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, non senza fatica, sono riusciti ad avere ragione del rogo.

Un po' di apprensione nei primi concitati minuti in quanto si ipotizzava che qualcuno dormisse all'interno, poi la situazione si è normalizzata.

A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. A generare l'incendio un probabile corto circuito ad uno degli attrezzi posti all'interno. I danni, ancora in via di quantificazione, ammontano a diverse migliaia di euro.