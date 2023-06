Incendio in casa a Tombolo, la nuora tenta di soccorrere l'anziano: intossicati

TOMBOLO (PADOVA) - Scoppia l'incendio in una casa a Tombolo, due persone restano intossicate. Si tratta di un anziano e della nuora che ha tentato di soccorrerlo. E' accaduto nella nottte del 21 giugno in via Malzone. Le fiamme hanno interessato la camera da letto e le stanze adiacenti.

Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Cittadella e i volontari di Borgoricco, che hanno prestato il primo soccorso al 76enne e alla nuora. Le due persone sono state poi affidate alle cure del personale sanitario e trasferite in ospedale.

In corso di accertamento le cause del rogo. L’intervento dei vigili del fuoco iniziato mezz’ora dopo la mezzanotte è terminato alle 4, sul posto anche i carabinieri di Cittadella.