Tari, inviate bollette di tutto l'anno per la rata dei primi otto mesi

di Francesco Cavallaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BATTAGLIA - Caos bollette Tari, la tassa sui rifiuti, nella cittadina termale. Gestione ambiente la società che ha sostituito la fallita Padova tre nel servizio di raccolta differenziata ha inviato circa 1500 fatture errate ad altrettante famiglie residenti e aziende del territorio. In particolare, quelle emesse il 25 marzo del 2019 riportavano la dicitura: Periodo gennaio-dicembre 2019, quando in realtà si riferivano solamente ai primi otto mesi dell'anno in corso, vale a dire da gennaio ad agosto. Per riparare...