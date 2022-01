PADOVA - “Sarà l’aria, sarà l’acqua, sarà il caffè”, recita un vecchio spot di un espresso in tazza. Cosa sia in effetti è difficile dirlo: caso, destino, o quel qualcosa in più (o in meno) che fa la differenza, fatto sta che, parlando di fiori d’arancio e promesse d’amore per stare in tema con i buoni propositi d’inizio d’anno, Abano Terme è il terzo comune del Veneto che vanta, si fa per dire, il maggior numero di divorziati. Cuori prima in simbiosi sull’altare e poi sforbiciati davanti alla legge: in percentuale 4,2%. I sogni si schiantano all’alba, parrebbe raccontare l’ultimo report statistico che analizza il trend della vita delle Municipalità del Belpaese (comuni.italiani.it). Peggio, a livello regionale, va solo a Cortina d’Ampezzo, regina non solo delle Dolomiti ma anche del “finché morte non ci separi” derubricato a sembianze d’avvocato, e Peschiera del Garda evidentemente immalinconita vista lago.

LE PARTICOLARITÀ

Cupido vince baldanzoso invece a Villa del Conte, il secondo comune veneto (primo del Padovano) con il minor numero di divorziati, in percentuale (1,2%). Accantonati i buoni sentimenti e le cattive intenzioni, calcolatrice alla mano, Padova risulta a livello regionale il terzo comune più grande per numero di abitanti (209.829), dietro a Venezia e Verona, ma quello più densamente popolato (2.259,9 abitanti/kmq). In questo 2022 agli albori accarezzate l’idea di un figlio? Se vivete a Casalserugo le possibilità di procreare, sempre stando prosaicamente alla mera statistica, s’assottigliano trattandosi del secondo comune veneto (con più di 5mila abitanti) con il più basso tasso di natalità, pari a 3,9.

Un tuffo nella giovinezza? Veggiano fa per voi, trattandosi del comune che, su scala regionale, presenta l’età media più bassa, 39 anni. Al capitolo “curiosità”, il nome chi ce l’ha più lungo? Sant’Angelo di Piove di Sacco, a pari merito con Sant’Ambrogio di Valpolicella, 29 caratteri.

PIÙ RECORD

Concentrando la lente d’ingrandimento sulla provincia di Padova, Barbona è il comune più piccolo per numero di abitanti (658), Padova quello con estensione maggiore (92,85 kmq), Battaglia Terme è il più piccolo per superficie (6,28 kmq). Quelli che stanno meglio, finanziariamente parlando, si rintracciano nel capoluogo: Padova è il comune con reddito medio pro capite più alto, quasi ventimila euro (19.659 per la precisione), mentre color che stanno peggio sono concentrati a Barbona, dove sono non solo pochi ma anche con reddito medio pro capite più basso, 10.826 euro. E ancora: Sant’Urbano è il comune con la più alta percentuale di dichiaranti Irpef (75,8%), Grantorto quello con la più bassa (65,7%), Padova è il comune con la più alta percentuale di cittadini stranieri, uno su sei ovvero 15,7% mentre i fiocchi rosa e azzurri si concentrano a Loreggia, il comune del Padovano con il più alto tasso di natalità (11,7).

ETÀ E POSIZIONE

Quelli con i capelli più grigi? A Piacenza d’Adige, il comune con l’età media più alta (48,2 anni) e ad Este (47,2). Viva gli sposi a Ospedaletto Euganeo, dove c’è la più alta percentuale di coniugati (50,7%), a fare da contraltare a Padova con la percentuale più bassa (44,3%). Per i patiti della geografia, Galliera Veneta ha la casa comunale più a Nord (latitudine: 45,6644), Barbona più a sud (latitudine: 45,1076), Codevigo più a est (longitudine: 12,0996), Merlara più a ovest (longitudine: 11,4423). Vo’ è il comune con la più grande altitudine massima (601 metri sul livello del mare) e con la maggiore escursione altimetrica (589 m). Insomma, a ognuno la sua particolarità: un territorio, quello di casa nostra, mai banale. E a dirlo sono le scienze statistiche, non i fondi di caffè.