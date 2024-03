Pedinava l'ex moglie, lo trovano nascosto dietro una siepe: arrestato uomo di 42 anni

PADOVA - Camminava, ma non da sola.

A pedinarla l'ex marito, un cittadino marocchino di 42 anni. La donna spaventata ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine, che subito hanno inviato una pattuglia. L'uomo nel frattempo si era nascosto dietro una siepe. Il 42enne, soggetto peraltro già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per atti persecutori. Da successivi accertamenti è emerso che gli era già stato notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare lo scorso novembre dal Tribunale di Padova, e un ammonimento emesso lo scorso 5 marzo dal Questore. L'uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Padova.