Sparatoria in centro per multe non pagate, arrestato un 44enne per tentato omicidio

CITTADELLA - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova, assieme dai colleghi della Compagnia di Cittadella hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne per tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo, per una sparatoria avvenuta nella cittadina padovana il 7 ottobre scorso.

In quell'episodio, nel corso di una rissa fra famiglie sinti l'uomo avrebbe esploso quattro colpi di pistola, di cui uno ha colpito l'automobile dei rivali in fuga, con a bordo cinque persone.

Le indagini

Le indagini dei militari dell'Arma, con il coordinamento della Procura di Padova, hanno permesso di raccogliere elementi attraverso testimonianze, l'analisi delle immagini da sistemi di videosorveglianza nella zona e gli esiti delle indagini scientifiche. Dopo la sparatoria erano stati recuperati a terra e sequestrati tre bossoli calibro 9.21 oltre a un coltello. Nell'auto colpita si trovavano quattro persone (tre uomini e una donna) di origini sinti, provenienti da fuori provincia e giunti in zona per chiarire un'annosa questione con i componenti di un'altra famiglia imparentata, per un accumulo di multe non pagate. Dalla discussione si era passati alla rissa, alla fuga in auto e alla sparatoria. Gli occupanti e l'auto erano poi stati rintracciati in provincia di Treviso. Decisivo l'esito positivo dell'esame "stub" sull'indagato, effettuato dal Ris di Parma.