Spedizione punitiva a Cittadella, sparatoria nel quartiere Borgo Veneto: coinvolte due famiglie sinti. Una donna ferita

CITTADELLA (PADOVA) - Un tranquillo mezzogiorno di sabato 7 ottobre a Cittadella è stato scosso da una sparatoria avvenuta in strada. Pare che la lite si sia consumata tra due famiglie sinti. Secondo una prima ricostruzione effettuata da carabinieri la bagarre, che per pura casualità non ha lasciato morti a terra, sarebbe avvenuta a Corte Tosoni nella zona di Borgo Veneto. Sono stati uditi almeno quattro colpi d'arma da fuoco e a terra sono stati rinvenuti i bossoli. Alcuni testimoni hanno riferito che subito dopo la lite due mezzi di grossa cilindrata sono ripartiti dalla Corte facendo perdere le proprie tracce. Da una delle due auto è stata scaricata una donna, ferita, che è stata accompagnata al pronto soccorso di Cittadella.

Non sarebbe in pericolo di vita.

Nella zona vivono numerose famiglie sinti e le forze dell'ordine sono a conoscenza dei loro nomi e cognomi. Molti di loro risultano anche conosciuti alla giustizia. Resta ora da capire il movente della spedizione punitiva e possibilmente identificare chi ha partecipato alla sparatoria.

Tra i residenti è forte la paura che ci possa essere a stretto giro una resa dei conti tra le bande rivali

Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Cittadella, con la supervisione del Comando Provinciale stanno intensificando i controlli per scongiurare che la situazione, già preoccupante possa sfuggire di mano.