Arrestati due spacciatori in zona stazione: lei nigeriana e lui italiano. Processati per direttissima e condannati

PADOVA - Spaccio di droga in centro città, la guardia di finanza arresta due pusher in flagranza di reato. I finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno eseguito, negli ultimi trenta giorni, numerosi servizi per prevenire e reprimere l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio della provincia e, in particolare, in alcuni quartieri del centro o nei pressi della stazione ferroviaria. Complessivamente sono stati arrestati in flagranza di reato di due spacciatori, giudicati per direttissima e condannati, in via non definitiva, per detenzione ai fini di spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, quale marijuana, hashish ed eroina, per complessivi 100 grammi, e segnalati alle Prefetture quattordici persone per la detenzione ad uso personale di sostanze psicotrope ai fini dell’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative o per l’eventuale avvio del programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Più in dettaglio, i due arresti, avvenuti presso la stazione ferroviaria, sono scaturiti dall’intervento congiunto di pattuglie in abiti civili, che hanno operato una preliminare attività di osservazione e monitoraggio dell’area e di unità cinofile in divisa, che hanno sottoposto a una più approfondita ispezione una donna di nazionalità nigeriana e un uomo di nazionalità italiana. I due sono stati perquisiti, rinvenendo varie sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi, pronte per essere smerciate, per un totale di 30 involucri, contenenti complessivamente 73 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana. Le perquisizioni, estese al domicilio, hanno permesso di rinvenire ulteriori dieci dosi di eroina, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.