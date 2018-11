Spaccate no-stop, il campus universitario devastato due volte in 4 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Case, locali e negozi, ma non solo. Lee adesso al lungo elenco si aggiunge anche un. È l'istituto Ciels di via Venier, preso di mira. «Il primo assalto ci è costato» racconta con la voce piena di amarezza il presidente del campus Simone Borile, noto in città anche per essere il capogruppo (dimissionario) del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale.Il campus accoglie 400 ragazzi e propone diversi ambiti di studio: dallaal marketing, dal management turistico al commercio internazionale.