Tre assunti su quattro con competenze green: ecco cosa cercano le aziende venete

A tre assunti su quattro vengono richieste competenze green. L’attitudine alla sostenibilità ambientale si conferma un requisito base per l’ingresso nel mondo del lavoro. Nel 2021 le imprese del Veneto hanno richiesto al 75,2% delle assunzioni programmate - pari a 336.150 posizioni - competenze green, e nel 37,9% dei casi con un grado di importanza per la professione elevato. Il 2021, infatti, ha registrato il recupero degli investimenti delle imprese nella Green Economy. Nelle province di Padova e Treviso in particolare, le imprese hanno richiesto per tre assunzioni su quattro competenze per la transizione verde (75,6% e 73,4% del totale) - pari a 56.960 e 52.300 posizioni rispettivamente - destinate per un terzo a giovani under 29. Il mismatch, però, resta elevato: la difficoltà di reperimento delle green skill riguarda il 43,5% delle entrate a Padova, il 42,1% a Treviso (40,5% in Veneto). Questa fotografia (Unioncamere-Anpal, Excelsior) sottolinea l’impegno delle imprese verso la transizione verde.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Turismo, la sostenibilità come lusso negli alberghi: ecco... SOSTENIBILITÀ Scuola, parte «Obiettivo sostenibilità»: il...

Il progetto

Sostenibilità, giovani e scuola sono proprio i cardini attorno ai quali si è sviluppato il progetto «Sostenibilità d’Impresa» (work based learning experience) di Assindustria Venetocentro (AVC), alla quarta edizione, che quest’anno ha coinvolto 147 studenti e 6 insegnanti di cinque istituti scolastici - Leon Battista Alberti di Abano Terme, Bernardi e Severi di Padova, Da Collo di Conegliano, Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta - e sette aziende delle due province: Carel, Galdi, La Cantina Pizzolato, Latteria Montello, Perlage, Rudy Project e Texa impegnate nel Gruppo Sostenibilità di AVC. Il percorso iniziato lo scorso novembre con la formazione al project management, è proseguito fino a marzo con i workshop con le aziende, la formazione dei team e l’assegnazione dei progetti. E si è concluso a maggio con la presentazione e la proclamazione dei vincitori. «L’alta qualità dei progetti e il coinvolgimento dei ragazzi - dichiara Francesco Nalini, consigliere delegato Assindustria Venetocentro per l’Education - dimostrano l’attenzione e, direi la loro profonda sensibilità su questi temi. Ringrazio gli studenti, gli insegnanti, i dirigenti scolastici e le imprese che hanno partecipato a questo progetto innovativo. La sostenibilità, ambientale, sociale ed economica è sempre più una competenza trasversale che non può mancare nei percorsi educativi e quale risorsa per l’accesso al mondo del lavoro. La collaborazione tra scuola e aziende nel nostro territorio diventa così un fattore educativo sui temi ambientali e sociali e, insieme, competitivo per la crescita delle comunità, ancor più in questa fase di profonde trasformazioni». «Abbiamo dedicato grande spazio alle iniziative delle scuole nel corso della recente Settimana della Sostenibilità di Assindustria - afferma Walter Bertin, vicepresidente Assindustria Venetocentro per l’Ambiente e la Sostenibilità -. È stato molto bello riscontrare quante iniziative siano in corso e quanti studenti, dirigenti e insegnanti siano consapevoli del valore della sostenibilità quale fattore decisivo per un nuovo sviluppo. Le imprese e la nostra Associazione sono, e saranno sempre attivamente presenti nel sostenere questo loro impegno, che guarda al futuro delle giovani generazioni e del nostro territorio».