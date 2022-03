PADOVA - Se si votasse oggi, Sergio Giordani sarebbe in vantaggio di oltre 25 punti rispetto a Francesco Peghin e vincerebbe al primo turno, ma oltre un padovano su tre non sa ancora per chi voterà alle prossime amministrative.

È il risultato di un sondaggio commissionato dall'associazione AmoPadova (espressione della lista Giordani) e realizzato dall'istituto Euromedia Reaserch diretto da Alessandra Paola Ghisleri, sondaggista di fiducia di Silvio Berlusconi. Le rilevazioni sono state effettuate il 9 e 10 marzo e hanno riguardato mille persone ambosessi e maggiorenni di ogni età, mediante interviste telefoniche.



I DATI

Una rilevazione che certifica un netto vantaggio del sindaco uscente rispetto al candidato del centrodestra. Per quel che riguarda i primo turno, alla domanda Se dovesse scegliere il sindaco tra i seguenti personaggi, a chi darebbe il voto? Il 60,7% ha risposto Sergio Giordani, mentre Francesco Peghin si attesa al 35,5%. Significa che il distacco è di 25,2 punti percentuali e che, soprattutto, non ci sarebbe bisogno del ballottaggio. Numeri piuttosto risicati si registrano, poi, per gli altri candidati alla poltrona più alta di Palazzo Moroni. Francesca Gilslon, candidata di Orizzonti (che potrebbe intercettare un po' di voti di centrosinistra e indebolire il primo cittadino) non va oltre l'1,3%. Meno di Lorenzo Innocenti, candidato di TornaPadova, che arriva all''1,5%. Si ferma, infine all'1% il candidato di sinistra radicale (Collettivo Catai e Rifondazione Comunista) Luca Lendaro.



LE LINEE

Un dato che non va sottovalutato è, però, quello degli indecisi e degli astenuti che arrivano al 34%. Un dato che, in teoria, potrebbe sparigliare le carte e far passare addirittura in vantaggio Peghin. Una tendenza che si ripropone anche in caso di ballottaggio (34,2%). Qui, però la vittoria di Giordani sul Peghin sarebbe ancora più netta: 68% a 32%. Sempre secondo Euromedia Reaserch, per i padovani il responso delle urne la prossima primavera dovrebbe essere abbastanza scontato. Alla domanda Pensando agli attuali schieramenti e partiti politici, chi vincerà le elezioni? il 44,1% ha risposto Il sindaco uscente e solo il 14,5% ha indicato il candidato di centrodestra. Anche in questo caso la percentuale di chi non sa o non risponde è altissima: il 41,4%.

L'ultimo quesito riguarda la notorietà e la fiducia, due concetti che, in campagna elettorale, possono rivelarsi determinanti. Anche il questo caso, Giordani sembra vincere a man bassa. Tra gli intervistati, infatti, il primo cittadino ha il 97,5% di notorietà (di fatto tutti lo conoscono) e il 62,5% della fiducia. Per quel che riguarda Peghin invece la notorietà, nonostante sia sceso ufficialmente in campo da poco più di un mese, è già sopra il 50% (55,8%), mentre la fiducia si attesta a quota 24,3%. Gislon poi può contare su una incoraggiante notorietà (39,9%) ma la fiducia non va oltre il 6.2%. Innocenti, invece, è conosciuto dal 25,5% degli intervistati ma gode della fiducia del 4,5% dei padovani. Lendaro infine supera Innocenti per notorietà (26,8%), ma non per la fiducia: non va infatti oltre il 4%.