PADOVA - oltre 70 eventi, suddivisi tra Padova, Piove di Sacco, Este e Rovigo. La parola chiave che li lega è “invisibile”, in omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita, perchè spesso risulta “invisibile” pure il volontariato, anche se è un supporto fondamentale per la società.

Sono questi gli elementi che caratterizzano la sesta edizione di Solidaria, il festival appunto della solidarietà ideato e organizzato dal Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo, in programma dal 22 settembre al 1 ottobre, articolato in quattro sedi territoriali e che vede il coinvolgimento di 200 associazioni. La manifestazione quest’anno ha cambiato pelle, con il numero degli appuntamenti che è quasi raddoppiato passando da 40 a 72, perchè si è deciso di dare maggiore spazio alle proposte delle associazioni stesse e di fornire nel contempo occasioni di aggiornamento e formazione: la rassegna del Csv, quindi, proporrà al pubblico meno spettacoli e intrattenimenti rispetto al passato, ma più laboratori, workshop e convegni, seguendo le indicazioni contenute nella Carta dei Valori.

Momento clou della rassegna sarà domenica primo ottobre in Prato della Valle, dove dalle 10 si terrà la tradizionale Festa provinciale del volontariato, con musica, sport, area bimbi, spettacoli, laboratori, bande e majorettes, e all’interno la 32esima Festa dei popoli, abbinata a quelle del recupero e dell’energia pulita.

A illustrare come sarà Solidaria 2023 ieri mattina a Palazzo Moroni si sono dati appuntamento l’assessore Cristina Piva; l’omologa di Piove Paola Ranzato e quella di Este Erika Bertazzo; Luca Marcon, presidente del Csv di Padova e Rovigo e il direttore Niccolò Zennaro, e Silvana Bortolami che guida Otc Veneto.

LE SPIEGAZIONI

«Il volontariato - ha esordito Cristina Piva - è un fatto culturale, perché semina l’idea di una società che sostiene e diffonde empatia. E lavorare insieme significa avere una cultura di comunità, della pace e dei diritti».

«Solidaria - ha detto poi Marcon - quest’anno sposa una filosofia diversa e rende più partecipe il territorio delle 2 province a un evento finalizzato a dare alla cittadinanza e alle associazioni la possibilità di incontrarsi. Far crescere il volontariato significa far crescere il territorio».

«Intanto - ha aggiunto Zennaro - è aperto ufficialmente il bando per l’individuazione del territorio “Solidaria 2024”, che verrà nominato il 5 dicembre in occasione della Giornata internazionale del volontariato. Un lavoro che prosegue nel solco dell’innovazione e della solidarietà».

IL PROGRAMMA

La partecipazione agli eventi è gratuita, a parte lo spettacolo “Invisibili. Le città” con Lella Costa fissato per il 27 alle 21.15 al Filarmonico di Piove (prevendite già aperte), ma per gli altri è preferibile effettuare comunque la prenotazione sul sito www.solidaria.eu. Il palinsesto contiene appuntamenti vari, tra cui convegni, laboratori, spettacoli e concerti, oltre alle due feste provinciali dei volontari, a Rovigo il 24 settembre e Padova nella giornata conclusiva.

Tra le tante proposte da segnalare lo spettacolo sui raggiri "Vade retro truffa”, in scena il 27 alle 21 al Duomo di Rovigo; “Nelle nostre città…gli invisibili”, in programma sabato 30 alle 9 a palazzo Moroni; e poi la tre giorni il 25, 26 e 27 settembre nel chiostro Santa Maria della Consolazione a Este con il progetto “Cantieri di comunità”, con altrettanti convegni specialistici dedicati a co-programmazione e fragilità.