La fiera dello svapo sbarca a Padova: in arrivo 90 espositori di sigarette elettroniche

PADOVA - Con oltre 90 espositori in arrivo da tutto il mondo e più di 150 marchi, Vaping Expo, fiera internazionale della sigaretta elettronica, il 26 e 27 novembre sarà alla Fiera di Padova. Si stima la presenza di almeno 6.000 visitatori (3.500 i pre registrati), pubblico che dovrà essere necessariamente maggiorenne. Padova è stata scelta proprio in quanto è la città dove si consumano più prodotti e-cig. La fiera è aperta ad aziende e privati cittadini con ingresso gratuito in orario continuato 10-18,30.

Cosa si vedrà in Fiera

All'ingresso del padiglione 7 i fumatori troveranno uno stand per l'assistenza, con consigli e informazioni riguardanti un eventuale passaggio dalla combustione all'inalazione. Poi ci saranno gli incontri commerciali diretti e ad alto livello e le presentazioni delle aziende (negli stand e anche sul palco). Incontri e spettacoli musicali completano il panorama. «Se il Veneto è regione leader italiana per consumo, i punti vendita sono ancora pochi, circa 360 specializzati nei liquidi e negli apparecchi elettronici – ricorda Rinaldo Cavalletto organizzatore dell’evento padovano – quindi in Fiera creeremo un incontro diretto tra i produttori internazionali e i commercianti, ma anche con il pubblico finale. I 90 espositori in arrivo da diversi continenti sono un numero record per qualsiasi precedente expo del settore in Italia».