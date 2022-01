Il sindaco Giordani incontra Papa Francesco: «L'ho invitato a venire a Padova»

PADOVA - Sergio Giordani incontra Papa Francesco a Roma, insieme alla moglie Lucia, e lo invita per una visita ufficiale nella città del Santo.

«È stata un’emozione indescrivibile e un grande onore poter incontrare Papa Francesco - ha scritto sui social il sindaco patavino -. Il suo carisma unico, soprattutto in tempi così difficili, è fonte di riflessione per ogni comunità per un futuro di pace, solidarietà e rispetto del creato».

Giordani ha donato al Santo Padre un libro sulla Cappella degli Scrovegni, scrigno delle opere giottesche, luogo di Padova unico che unisce religiosità, bellezza, arte. Il sindaco Giordani ha quindi fatto sapere di essersi unito all’invito, già rivolto dal vescovo Claudio, perché Francesco decida di andare in visita Padova. «Tutta la nostra città spera di abbracciarlo» ha dichiarato Giordani.