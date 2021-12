Covid, il sindaco annulla gli eventi di Capodanno e dell'Epifania in Prato della Valle

PADOVA - Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha disposto l'annullamento degli eventi pubblici cittadini per il Capodanno e l'Epifania, a causa dell'emergenza Covid-19. «Per queste festività - afferma Giordani in una nota - abbiamo lavorato per una Padova bella, lucente e viva ma soprattutto vogliamo un Natale e delle feste libere e senza restrizioni. Ricordo che Padova ha oltre il 92% della popolazione vaccinata, che in tutto il centro storico c'è già l'obbligo di mascherina anche all'aperto, che ogni giorno le Forze dell'Ordine svolgono centinaia di controlli per assicurare che le regole di prudenza siano rispettate. Proprio nel solco di questa Padova libera ma sicura, abbiamo assunto una decisione, con l'Assessore al commercio Antonio Bressa, che ci pare di buon senso e che tutela la salute pubblica: il consueto concerto-evento di Capodanno per quest'anno non si terrà, così come non faremo il grande evento in Prato della Valle per la Befana. Troveremo il modo di riproporre il tradizionale momento dell'Epifania, tanto caro ai bambini, con modalità diffuse in tutti i quartieri e con meno aggregazioni concentrate in un unico luogo. Una grande concentrazione di persone il 31 dicembre, in un periodo in cui la pandemia è in evoluzione poteva essere rischioso: torneremo appena possibile nei prossimi mesi - conclude - a proporre grandi eventi di qualità quando le acque saranno più tranquille».