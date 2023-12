Il terzo mandato spacca anche il Pd: il sindaco di Padova favorevole a Zaia, ma dalla segreteria arriva lo stop

VENEZIA - Fa discutere l'opinione di Sergio Giordani, sindaco di Padova al secondo mandato ed espressione di una civica sostenuta dal Pd, che si dichiara favorevole ad un terzo mandato alla Regione Veneto per Luca Zaia. «La posizione del sindaco di Padova, Sergio Giordani, di cui apprezzo il lavoro ed una serie di battaglie, in merito all'ipotesi di un terzo, anzi quarto mandato del presidente della Regione, esprime un punto di vista strettamente personale che non corrisponde a quello del Pd» afferma il segretario regionale del Pd Veneto, Andrea Martella. «Il nostro partito ad ogni livello e i nostri eletti, a partire dai consiglieri regionali, sono impegnati a costruire in tutto il Veneto una alternativa credibile a Zaia e alla sua maggioranza, che sempre più sta dimostrando di avere il fiato corto, minata da una profonda spaccatura interna - aggiunge l'esponente Dem -. Siamo impegnati e concentrati quotidianamente sulle questioni vere che interessano i cittadini. Dalla sanità al sociale, dal trasporto pubblico locale alla scuola, dall'ambiente al lavoro e allo sviluppo sostenibile. Ambiti nei quali sono evidenti le carenze e l'insufficienza di investimenti da parte di chi governa il Veneto». A Martella fa eco il consigliere indipendente in Consiglio Veneto Arturo Lorenzoni che si dice «esterrefatto dalle dichiarazioni del sindaco Giordani, il quale sostiene apertamente la candidatura di Luca Zaia in Regione».