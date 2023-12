Zaia a Tajani: «In democrazia c'è la libertà di pensiero, ma il blocco dei mandati è anacronistico»

VENEZIA - «Penso che il tema del blocco dei mandati sia qualcosa di anacronistico, visto e considerato che trovo cittadini che vorrebbero rieleggere il sindaco uscente e non lo possono fare. Anacronistico perchè ci sono solo due cariche che sono elette direttamente dai cittadini, che sono il sindaco e il presidente della regione, guarda caso sono le due cariche che hanno il blocco dei mandati». Risponde così il presidente del Veneto Luca Zaia al ministro degli esteri Antonio Tajani contrario al terzo mandato per il governatore. «Il che vuol dire che il sindaco non può farlo per più di due mandati ma può stare una vita in parlamento - aggiunge Zaia - .

Fedriga: la decisione spetta ai cittadini

«Sul terzo mandato ognuno esprime legittimamente le sue opinioni, però nella riforma molto condivisa del premierato non mi risulta ci siano limiti di mandato e penso che, anche se ci fossero, non sarebbero corretti, perché il cittadino esprime attraverso il suo voto la sua scelta e limitarla è qualcosa di molto lontano dal principio democratico». Lo ha detto oggi a Udine il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare il no al terzo mandato per le regionali espresso dal vicepremier Antonio Tajani. «È il cittadino che sceglie di confermare o mandare a casa un sindaco, un governatore, o un presidente del consiglio quando ci sarà l'elezione diretta - ha concluso Fedriga - e penso che questo sia il migliore processo possibile per valorizzare il sistema democratico che contraddistingue il nostro Paese».

Anche Salvini d'accordo sulla proroga

«Sono d'accordo su un terzo mandato per i presidenti di Regione, perché i cittadini hanno sempre ragione». Lo ha detto stamani a Venezia anche il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Per il vicepremier, se chi vota «sceglie ancora quel sindaco o quel governatore o ancora quel parlamentare dovrebbe avere il diritto di farlo - ha aggiunto -. Altrimenti si limita la possibilità di scelta dei cittadini. Allo stesso modo sono favorevole all'elezione diretta dei presidenti di provincia. La modifica di legge per consentirlo la farei anche domani mattina», ha concluso.