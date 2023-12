Bretella ferroviaria che collega l'aeroporto di Venezia alla linea Venezia-Trieste: posa della prima pietra

VENEZIA - Si è appena conclusa, oggi 11 dicembre, la cerimonia di posa della prima pietra della nuova bretella ferroviaria che congiungerà la rete ferroviaria, sulla linea Venezia-Trieste, con l'aeroporto di Venezia. Un'opera lunga 8 chilometri per un costo di 644 milioni di euro, inclusa anche la realizzazione della nuova stazione interrata «Venezia- Aeroporto», che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia non esita a definire una vera e propria metropolitana di superficie. «Con questa nuova infrastruttura - ha spiegato Zaia - avremo un treno per l'Aeroposto ogni 15 minuti. Una vera e propria metropolitana di superficie». Il nuovo collegamento potrà essere utilizzato sia da treni a lunga percorrenza sia da treni regionali e sarà reso operativo entro il dicembre 2025, in tempo quindi per l'inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Per il completamento dell'opera è stato nominato Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Macello.