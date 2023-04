Scontro sulla foto elettorale del presidente Avis, opposizioni all'attacco

CASALSERUGO - Elezioni comunali: uno dei candidati, presidente della locale sezione dell'Avis, indossa la fascia dell'Associazione nella foto di presentazione. La lista avversaria protesta, interviene il presidente provinciale Avis richiamando le regole del sodalizio, ma ricorda anche l'opera di servizio a tutto tondo svolta dall'aspirante consigliere, per il sindaco si tratta di sterile polemica. Si accende il confronto politico a Casalserugo, dove a finire nella bufera, forse anche suo malgrado è Giovanni Talpo, candidato consigliere con la lista per Casalserugo e Ronchi alle amministrative di maggio. Nella presentazione, infatti, è fotografato mentre indossa la fascia dell'Avis di cui è presidente di sezione dal 2017, ruolo che riprende anche nel titolo della sua candidatura.



LA BUFERA

E' bastato che nella giornata di ieri venisse diffusa la lista completa delle candidature della civica che fa riferimento al sindaco Matteo Cecchinato, perché dalla parte opposta partisse subito una bordata contro l'attuale primo cittadino, coinvolgendo il presidente dell'Avis Talpo. In una nota della civica Laura La Camera sindaco si legge: «Incredulità, stupore ed amarezza, ma anche voglia di reagire ad una forzatura del tutto inaccettabile. Così ci siamo sentiti, come lista civica, quando abbiamo visto la foto di un candidato della lista del sindaco uscente che ha scelto di presentarsi agli elettori indossando la fascia dell'Avis. Si tratta di una evidente mancanza di rispetto delle regole base del rapporto tra associazioni e competizione politica istituzionale. Le associazioni, specialmente quelle di volontariato, non devono essere strumentalizzate o diventare di parte. L'Avis è una associazione a cui si rivolgono cittadini di tutte le estrazioni al solo scopo di fare del bene al prossimo: usarne il simbolo a fine politico è intollerabile. Ci aspettiamo che venga posto rimedio il prima possibile a questa forzatura».



LE REAZIONI

Del fatto è stato informato anche il presidente provinciale dell'Avis, Luca Marcon: «La nostra è una associazione apolitica e apartitica e, tra le regole fissate dall'Avis nazionale, vi è anche quella che non è possibile utilizzare simbolo e logo della stessa, ma neppure il nome, se non all'interno del curriculum di un candidato». E prosegue ancora Marcon: «Ho provveduto a scrivere al presidente della sezione di Casalserugo un invito a fare le modifiche e sono certo che provvederà. Lo conosco come una persona per bene, apprezzata in paese, che dedica molto tempo al volontariato, sono certo che la sua è stata una svista fatta in buona fede».

Rattristato per l'accaduto il sindaco Matteo Cecchinato: «Giovanni Talpo è un avisino orgoglioso della sua appartenenza all'associazione, che ho incoraggiato a fare la foto con la fascia. Sicuramente provvederemo alla modifica, Giovanni non ha bisogno di queste cose: in paese è conosciuto da tutti per le tante attività che svolge a beneficio di più associazioni ed enti, non solo dell'Avis. Evidentemente la cosa ha dato fastidio per meri fini politici, spiace che si sia trovata in mezzo una persona che da tempo dedica con gratuità il suo tempo al prossimo e a Casalserugo».