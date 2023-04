Abano. Sorpreso a rubare in casa, dice di aver ingoiato una chiave. I carabinieri lo arrestano e lo portano in ospedale

ABANO TERME (PADOVA) - Si è intrufolato in un appartamento e il padrone di casa lo ha sorpreso mentre rovistava nei cassetti. Ieri mattina, 7 aprile, all'alba un 31enne del Marocco, senza fissa dimora e irregolare, è entrato di soppiatto in un ex ristorante. I locali sono collegati a un appartamento e, convinto che non ci fosse nessuno, il 31enne ha cominciato a frugare ovunque. Il padrone di casa lo ha pizzicato mentre aveva in mano denaro in diversa valuta (cinese e americana) e carte di credito.

L'uomo ha bloccato il ladro e ha chiamato i carabinieri. Quando è arrivata la pattuglia del Norm di Abano, il 31enne ha detto di avere ingoiato una chiave. Così, in stato di arresto per furto aggravato, è stato accompagnato in ospedale. I medici hanno confermato l'ingestione e hanno ricoverato l'uomo in attesa della sua espulsione naturale.