RONCADE - Una cagnolina , un bassotto di cinque anni, ha salvato la casa dai ladri ma è stata picchiata brutalmente. Il tentativo di intrusione si è verificato martedì. La bestiola ha sentito che qualcuno cercava di entrare in giardino e si è avventata contro i malviventi che hanno cercato di zittirla in malo modo. Tanto è vero che la cagnolina si è messa a guaire tanto che il suo padrone, Andrea Costantini, che abita in una casa singola in via Stradazza a Roncade , si è precipitato fuori. «La mia cagnetta di solito sta dentro casa, era in giardino per i suoi bisogni quando ha avvertito rumori sospetti che provenivano da dietro il pollaio. Si è messa ad abbaiare e si è lanciata al loro inseguimento. Quando ha oltrepassato il campo e si è trovata nella zona buia, ho sentito che guaiva in maniera disperata. A quel punto sono corso verso il mio bassotto ma, i ladri, erano già scappati». Andrea Costantini racconta che non li ha visti ma li ha sentiti parlottare tra loro. «Presumibilmente erano in due, non ho capito cosa si sono detti ma erano due voci diverse e distinte. Sono entrati da dietro il pollaio e hanno scavalcato la rete di recinzione del giardino». Il bassotto ha, dunque, sventato il furto e ora sta bene. Ma la paura, ai padroni di casa, non è affatto passata. «Penso che il loro obiettivo fosse la mia auto, che è nuova. Qui attorno ci sono soltanto case singole e i furti sono all’ordine del giorno». Se non ci fosse stata la cagnolina, probabilmente, i ladri avrebbero potuto accedere facilmente alla proprietà. «Abbiamo paura, inutile nasconderlo, e dormiamo con un occhio aperto e uno chiuso. La nostra bassottina ci ha salvato, ma penso che se lei non li avesse inseguiti, me li sarei trovati davanti alla porta di casa o, ancora peggio, li avrei incrociati e non so come avrei reagito e cosa avrebbero potuto farmi». La famiglia ha sporto denuncia dai carabinieri di Roncade.Intanto, sul web, la storia ha raccolto molti commenti. «Troppa delinquenza fuori controllo» dice un utente. E un altro: «Dovremmo farci giustizia da soli». E qualche altro: «Mettiamo la corrente elettrica sul cancello». Insomma, tensione e paura vanno di pari passo.