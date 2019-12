Massimo non è morto per i morsi dei due rottweiler: ha avuto un malore

IL RITRATTO

POZZONOVO (PADOVA) - Colpo di scena nella morte di, il 49enne di Pozzonovo nel padovano: ad uccidere l'uomo non sarebbero stati i morsi dei due rottweiler, bensì un malore. Il sospetto che la causa del decesso non fosse da attribuire ai due cani della compagna di Sartori erano stati sollevati già da Aldo Costa, direttore del settore Veterinario dell'Ulss 6: «I suoi cani potrebbero anche aver tentato di "chiamarlo"» Il dato sulla morte di Sartori è emerso oggi dopo l', come si è appreso da fonti della Procura di Rovigo titolare dell'indagine per competenza territoriale. I segni dei morsi dei due cani, una femmina di nove anni e un maschio di due, non sono mortali. L'uomo - come avevano ipotizzato ieri i carabinieri - si sarebbe sentito male (era cardiopatico) e sarebbe caduto e poi morto a causa delle patologie pregresse mentree non in modo fatale. La Procura ha già disposto la consegna della salma ai familiari per il funerale, annullando l'annunciata autopsia.