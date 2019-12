CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - «I cani sono animali, non dimentichiamolo». Così esordisce, commentando quanto accaduto ieri a Pozzonovo , dove49 anni, è stato trovato a terra agonizzante, sbranato dai cani rottweiler, ed è poi deceduto.«Preferisco parlare in generale, non del caso specifico, visto che non si sa ancora nulla di quanto successo. Attendiamo l'esame dell'anatomopatologo sul corpo della vittima. In ogni caso, spesso ci dimentichiamo che i cani sono pur sempre animali, con degli istinti. L'uomo, migliaia di anni fa ha deciso di addomesticarlo perché è un animale utile e non eccessivamente pericoloso. Ma questo non vuol dire che non abbia istinti. Insomma. Il cane non è un peluche».«Le motivazioni sono molte. Potrebbe anche non averlo riconosciuto. Può succedere. Come può anche essere successo che il proprietario si sia messo in mezzo a una loro lite e abbia avuto la peggio. Ma non è da escludere