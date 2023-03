Clienti salvati da un arresto cardiaco con il defibrillatore, premiati i dipendenti eroi di Alì

PADOVA/TREVISO - Si è tenuta oggi, 10 marzo, la cerimonia di consegna delle onorificenze da parte del presidente e fondatore dei supermercati Alì Francesco Canella ai collaboratori che a gennaio, grazie alla loro prontezza di spirito e all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, sono riusciti a salvare la vita a due clienti colpiti da arresto cardiaco mentre facevano la spesa. I due episodi sono accaduti, rispettivamente il 5 gennaio scorso a Selvazzano Dentro nel negozio in via Scapacchiò e il 27 gennaio a Treviso, nell’Alì di via don Milani. In un normale momento di vita quotidiana, come quello della spesa, il cuore di due clienti dei supermercati Alì si è fermato. Determinante in entrambi i casi la presenza del defibrillatore semiautomatico in punto vendita e la capacità di gestirlo in situazioni di emergenza.

Le statistiche fornite da Croce Rossa Italiana dicono che gli arresti cardiocircolatori (Acc) in media nel 2022 sono stati 3 al giorno in provincia di Padova e 2,5 in provincia di Treviso. «Un sincero grazie ai miei collaboratori che con questo gesto hanno portato alla massima espressione i nostri valori e il nostro impegno quotidiano che è quello di migliorare la vita alle persone» ha detto Francesco Canella consegnando le lettere di encomio ai suoi cinque collaboratori: sono Alberto Toniolo, Andrea Giusto, Pastò Marco, Lorenzo Spizzotin e Gianluca Toffolo. Premiati anche l’assistente capo di polizia di Padova Diego De Santis e l’addetto alla sicurezza di Treviso, Alessandro delle Cave. «Ai nostri collaboratori va tutta la mia stima e la stima di tutta l’azienda che rappresento - interviene Gianni Canella, vicepresidente dei supermercati Alì - Da sempre ci impegniamo a migliorare la vita delle persone attraverso l’offerta di prodotti sicuri e di qualità. Tempo fa abbiamo pensato a come tutelarla. Nel 2015 abbiamo deciso di rendere ancora più sicuri i nostri ambienti installando defibrillatori semiautomatici in tutti i nostri supermercati, come anche la sede direzionale, il magazzino attiguo di via Olanda, il magazzino della spesa online di Noventana e il magazzino di via Svezia, qui a Padova. Questi fatti di cronaca ci ripagano di tutto lo sforzo fatto per la dotazione dell’azienda di 121 defibrillatori e per l’abilitazione di 454 collaboratori all’uso del defibrillatore semiautomatico, seguiti da Croce Rossa Italiana-Comitato di Padova in un percorso di aggiornamento continuo. Penso non ci sia gioia più grande di quella che si prova nel salvare la vita ad una persona».