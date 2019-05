Bolzano è la città più sana d'Italia. Rovigo tra le ultime /La classifica

Bolzano è la provincia più sana. Lo stabilisce l'incrocio di ben 12 indicatori diversi per l'"Indice della Salute" del Sole 24 Ore. L'incidenza delle malattie in un determinato territorio: la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l'accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato, dall'infanzia alla vecchiaia. Oppure, la necessità di spostarsi altrove.



Sul podio per miglior livello di salute si trovano Bolzano, Pescara e Nuoro. Di contro, l'indice assegna la maglia nera a Rieti, con Alessandria e Rovigo penultima e terzultima. Tra le grandi città, Milano e Firenze sono le uniche a comparire nella top ten, che include tre province della Sardegna (Nuoro, Sassari e Cagliari) e due lombarde (oltre a Milano, Brescia).



Complessivamente, aggregando le performance delle province su base regionale, i risultati migliori sono quelli delle due province del Trentino alto Adige seguite dalle sarde, lombarde e dalle venete; all'ultimo posto le province laziali.



LE PROVINCE DEL NORDEST - POSTI NELLA CLASSIFICA FINALE

1 - Bolzano

9 - Padova

10 - Trento

11 - Verona

12 - Treviso

18 - Vicenza

35 - Trieste

36 - Venezia

49 - Udine

58 - Pordenone

71 - Belluno

76 - Gorizia

105 - Rovigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA