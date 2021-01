Blitz della polizia locale nella sala giochi alla Stanga, multati quattro giocatori d'azzardo

PADOVA - Blitz della polizia locale di Padova in una sala giochi dove, sono stati sorprese quattro persone a giocare d'azzardo. L'intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I vigili, notando le luci accese in una sala giochi nel quartiere Stanga, si sono insospettiti, considerato che il vigente Dpcm anti Covid non consente alle sale giochi e alle sale scommesse di esercitare la propria attività, Gli agenti hanno proceduto ad un controllo, scoprendo che dentro il locale c'erano quattro cinesi intenti a giocare attorno ad un tavolo di Mah Jong: nessuno dei presenti, peraltro,indossava la mascherina. La responsabile della sala giochi, una cinese, è stata denunciata e sanzionata di 400 euro. Ai 4 giocatori è stata contestata la partecipazione al gioco d'azzardo, oltre alla sanzione di 400 euro per il mancato uso della mascherina.

