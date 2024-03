SAONARA (PADOVA) - Mondo della ristorazione in lutto per la morte di Franco Nicoletto, 82 anni, storico titolare del ristorante "4 Pini" di via Zago a Villatora, che tra il 1966 e metà degli anni Novanta è stato uno dei punti di riferimento di migliaia di clienti. Si chiude un ciclo che ha fatto la storia del paese visto che in precedenza, nell'aprile di quattro anni fa, era morto anche il fratello Otello con il quale dirigeva il ristorante. Il noto locale è stato anche uno dei primi Milan Club della provincia.

Franco Nicoletto era malato da tempo. Il suo cuore ha smesso di battere martedì. Il ristoratore lascia nel dolore la figlia Simonetta, la sorella Paola e tre nipoti. Chi lo ha conosciuto bene lo ricorda come una persona estrosa e di grande fantasia. Con creatività riusciva ad esaltare il suo lavoro, in cui ha raggiunto successi personali di assoluto valore. Tra le passioni dell'ottantaduenne lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Franco Nicoletto ha praticato il karate e il sollevamento pesi con importanti risultati. L'ottantaduenne amava la vita e non si faceva mancare nulla. Lavorava senza sosta, ma non si faceva mancare auto di lusso e viaggi. Era il collante di tante compagnie di amici, la sua simpatia contagiosa lo rendeva leader ed era apprezzato e stimato da tutti. Come chef Nicoletto ha ricevuto importanti riconoscimenti ed è stato apprezzato in tutto il Nordest. Negli ultimi tempi si era trasferito a Tombelle di Vigonovo a vivere con la figlia. L'ultimo saluto allo chef, punta di diamante del "4 Pini" di Villatora, è fissato per oggi alle 15 all'obitorio dell'ospedale di Dolo. Poi la salma verrà cremata.

Una curiosità: il ristorante 4 Pini fu inaugurato una settimana prima della famosa alluvione del '66. All'inizio il lavoro era minimo, poi con il tempo il locale si era fatto conoscere fino a diventare uno dei migliori della Riviera del Brenta. In quegli anni il lavoro di ristorazione svolto dai fratelli Franco e Otello Nicoletto è stato notevole ed ha portato grande soddisfazione in tutto il comprensorio. Nelle ultime ore sono giunte alla famiglia Nicoletto anche le condoglianze dell'Amministrazione comunale. La notizia della morte dell'ottantaduenne ha lasciato un vuoto enorme tra tutti coloro che in questi anni ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali.