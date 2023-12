Morto lo chef celebre per l'avocado toast, Bill Granger aveva 54 anni: mistero sulla cause del decesso

Lo chef australiano Bill Granger, padre dell'avocado toast, è morto «serenamente» in un ospedale di Londra il giorno di Natale all'età di 54 anni.

Come è diventato una star

Cuoco autodidatta nato a Melbourne, in Australia, nel 1969, Granger è diventato un celebre ristoratore e scrittore di cucina a livello mondiale. «Sarà ricordato come il 'King of Breakfast', per aver trasformato un cibo senza pretese in qualcosa di speciale pieno di sole», ha scritto la famiglia su Instagram ricordando il suo ruolo nella promozione dell'avocado come cibo per arricchire la colazione. Nel 1993 Granger lasciò la scuola d'arte e aprì il suo primo ristorante a Sydney, lo stesso anno in cui propose nel suo locale l'avocado toast.

I suoi consigli

Granger consiglia di utilizzare un avocado lasciato maturare per due o tre giorni e di estrarre la buccia con un cucchiaio con un unico movimento; poi si deve tagliare a pezzetti a forma di uovo. «Basta schiacciarlo sul pane tostato a lievitazione naturale e servirlo sempre con agrumi (limone o lime), sale marino e coriandolo per la freschezza», spiegava Granger.

La carriera

Ben presto Bill Granger divenne famoso per le sue leggendarie colazioni nel ristorante di Sydney, servite a un tavolo comune posto al centro del locale, dove gli abitanti del luogo e i turisti, le famiglie e gli amici, potevano godersi i suoi piatti in un'atmosfera frizzante. Nel corso della sua carriera trentennale, Granger ha pubblicato 14 libri di cucina, ha partecipato a diversi programmi televisivi trasmessi in oltre 30 Paesi, ha aperto ristoranti in tutto il mondo e ha conquistato legioni di fan. Nel 1999 Granger e sua moglie Natalie hanno iniziato una collaborazione professionale che ha lanciato la loro attività a livello globale. Insieme hanno costruito un'attività di successo che oggi conta 19 ristoranti tra Sydney, Londra, Tokyo, Osaka, Fukuoka e Seul. Granger è stato insignito della Medaglia dell'Ordine d'Australia nel gennaio 2023. Bill Granger come foodwriter è amato dai cuochi di famiglia e dai buongustai raffinati. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Guido Tommasi Editore: «7 giorni in cucina», «Cosa mangiamo oggi?», «Cucinare in relax», «In cucina con Bill»,«Un uomo in cucina» e «Un uomo in cucina tutti i giorni».