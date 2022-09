Sfiorata la tragedia a pochi passi dalla sagra: rissa tra cinque, 26enne accoltellato

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - Coltellate in strada, sfiorata la tragedia mentre poco distante era in corso la sagra. Rissa a Villanova di Camposampiero ieri sera, 5 settembre 2022, alle 21,45 in piazza Mercato. Il bilancio è pesante: un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato. Trasportato in ospedale, presenta due ferite d'arma da taglio. Dopo tutte le cure del caso, il suo quadro clinico è rassicurante. Il padre, che ha tentato di mettersi a difesa del figlio e di un secondo parente coinvolto è rimasto contuso. La colluttazione è cominciata per futili motivi sui quali ora dovranno far chiarezza i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza. La scena è avvenuta davanti agli occhi di centinaia di persone tra cui molti bambini visto che in zona era in atto la sagra paesana. I due fratelli con il padre hanno incrociato due ragazzi, anch'essi residenti a Villanova di Camposampiero poco più che ventenni. Dalle minacce verbali si è passati ben presto alle vie di fatto. I quattro se le sono date di santa ragione con il padre che ha tentato di proteggere i propri familiari. Ad un tratto uno dei due ventenni ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha colpito il rivale ventiseienne. Il secondo aggressore, armato di mazza da baseball è stato disarmato da un passante. Poi i due sono fuggiti lasciando a terra il ferito in una pozza di sangue.