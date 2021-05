Rissa in piazza Duomo, provvedimenti del questore nei confronti dei fidanzati

PADOVA - Il Questore di Padova, a seguito dei fatti avvenuti sabato scorso nella storica piazza Duomo, ha disposto nei confronti della coppia di fidanzati coinvolti, le misure di prevenzione, rispettivamente del Divieto di Ritorno a Padova nei confronti del ragazzo ventenne residente in Provincia e dell’Avviso Orale nei confronti della giovane diciannovenne di Padova.

Entrambe i provvedimenti sono scaturiti dalla valutazione delle gravi condotte tenute da entrambe i ragazzi durante le concitate fasi di intevento delle Forze di Polizia, intervenute per ricondurre alla calma e alla normalità una situazione che, esasperata per il comportamento tenuto dai giovani, si era resa particolarmente pregiudizievole per l’incolumità delle numerose persone presenti.

In considerazione dei provvedimenti adottati, notificati ad entrambi nei giorni scorsi, il ragazzo non portà tornare a Padova per un anno, (pena la denucia per violazione della misura adottata), mentre la donna, che aveva reagito con forte aggressività verso gli agenti, rendendo ancor più difficile la loro attività, è stata richiamata ad avere una condotta corretta e rispettosa delle regole sociali, pena l’adozione di più incisivi provvedimenti.