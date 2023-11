Spedizione punitiva tra famiglie sinti a colpi di arma da fuoco, un ferito. Aggressori in fuga

PIOMBINO DESE - Colpi d'arma da fuoco oggi nel tardo pomeriggio del 15 novembre in via Ronchi a Piombino Dese. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori dell'Arma ad affrontarsi sarebbero state due famiglie di sinti. Un uomo è rimasto ferito ed è stato accompagnato dai suoi amici in ospedale a Camposampiero.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ancora sconosciute le cause che hanno portato all'agguato. Sta di fatto che l'auto delle vittime della spedizione punitiva si è rifugiata alla locale stazione dei carabinieri di Piombino Dese mentre gli aggressori sono tutt'ora in fuga. La strada della sparatoria è stata inibita al traffico per consentire agli investigatori di effetturare tutti i rilievi del caso. Sul posto anche il sindaco Cesare Mason che sta seguendo con la massima attenzione i fatti.