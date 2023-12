PADOVA - Con l’arrivo delle festività natalizie, il fervore degli acquisti dei padovani raggiungerà un nuovo picco: 384 milioni di euro di spese per regali, pranzi, cene e cenoni nel mese di dicembre, secondo le previsioni di Confartigianato Padova. Un dato che evidenzia un aumento significativo rispetto agli anni precedenti e che sottolinea il continuo apprezzamento per i prodotti di qualità, in particolare quelli artigianali locali.

IL DETTAGLIO

Circa due terzi di questa spesa, pari a 237 milioni di euro, saranno dedicati ad alimentari e bevande, confermando la crescente preferenza per i prodotti che esaltano la tipicità, l’identità territoriale e la qualità. Tale tendenza, secondo Gianluca Dall’Aglio, presidente di Confartigianato Imprese Padova, è il riflesso di una maggiore attenzione alla qualità, all’unicità e alla sostenibilità dei prodotti “su misura”, personalizzati e a basso impatto ambientale.

«La ricerca di qualità, su misura e sostenibilità è alla base della crescente tendenza all’acquisto di prodotti artigiani - spiega Dall’Aglio - I prodotti artigianali si distinguono per il valore del lavoro, l’ascolto del cliente e la personalizzazione del prodotto, affiancati dall’alta qualità delle materie prime e dei prodotti realizzati».

I NUMERI

La provincia di Padova vanta ben 6.311 aziende artigiane con oltre 23.000 addetti, operanti in 47 settori diversi, tra cui specialità alimentari, oggettistica, abbigliamento, prodotti per la casa e giocattoli.

Questa ricchezza di produzioni locali, oltre a sostenere l’economia locale, risponde alla crescente domanda di prodotti artigianali.

Le esportazioni del made in Padova nel settore alimentare e delle bevande registrano anch’esse una crescita significativa, con un aumento del 12,2% nel primo semestre del 2023.

Questo successo è attribuito da Confartigianato alla presenza diffusa di micro e piccole imprese, con 1.184 aziende artigiane attive in questo settore.

L’ANALISI

Gianluca Dall’Aglio commenta: «Questo risultato è il frutto del duro lavoro e della dedizione dei nostri artigiani, che hanno sempre puntato sulla qualità dei prodotti, contribuendo in modo determinante alla diffusione del made in Italy».

La capacità di adattamento e la flessibilità delle imprese padovane emergono come fattori chiave nel confronto con i mercati globali. Nonostante le sfide globali, non solo il “made in italy”, ma specialmente il “made in Padova” continua a conquistare terreno oltre i confini nazionali, consolidando la reputazione di eccellenza e autenticità dei prodotti locali artigianali.

Con questa tendenza in crescita, le festività natalizie del 2023 rappresentano non solo un’opportunità di gioia e celebrazione, ma anche un momento in cui il valore dell’artigianato locale si afferma sempre di più e si definisce in un regalo particolare che vuole distaccarsi dai prodotti industriali, che riesce a conquistare il cuore degli acquirenti sia a livello locale che internazionale.