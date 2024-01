Elsa Maxwell. Sessant’anni fa moriva la “pettegola” di Hollywood. Giornalista, scrittrice, a lei il governo italiano si affidò nel Dopoguerra per rendere l’isola una meta del jet set.



Detestava le cifre tonde, anche se sulle celebrazioni, le feste e gli anniversari ha costruito dal nulla una carriera. 61 anni fa moriva a New York, Elsa Maxwell. Per tutti: la pettegola di Hollywood. Pianista di talento, autrice di canzoni e poi columnist amata e temuta in tutto il mondo, la vita di Elsa è il ritratto di una donna straordinaria che esclusivamente sull'intelligenza ha saputo costruire la propria fortuna.