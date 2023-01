ALBIGNASEGO - È l'Enel a fare finalmente luce sulla questione dell'apertura del nuovo Alì di via Milano, rimasta in stand by da qualche mese. Se il 2022 si era chiuso con il vicepresidente di Alì Spa, Gianni Canella, che auspicava una rapida conclusione dei lavori di elettrificazione dell'area per poter presto festeggiare l'inaugurazione del punto vendita già pronto e con il personale assunto da mesi, il nuovo anno sembra essersi aperto con un segnale positivo. In una nota, infatti, E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, conferma che «la conclusione dei lavori e l'attivazione della fornitura del supermercato Alì saranno completati entro il mese corrente».

Sulla curiosità a proposito delle cause di tale ritardo che ha generato non pochi rumours in paese, l'azienda di energia elettrica ha risposto: «Si tratta di attività di natura complessa che prevedono la realizzazione di una serie di opere, quali l'allestimento e l'attivazione di una nuova cabina in media tensione, con i relativi lavori di scavo per la connessione alla rete in media tensione. Tali attività - si legge nella nota - si sono inserite in un contesto di richiesta esponenziale di allacciamento di impianti fotovoltaici, per i quali Padova risulta essere la prima di provincia d'Italia e che, per tale motivo, hanno visto una rimodulazione delle tempistiche di intervento, rispetto alle ipotesi iniziali». Rispetto al punto vendita di via Milano, protagonista di numerosi interrogativi via social da parte dei cittadini, incuriositi dalla mancata apertura prima delle feste di Natale, sembrano esserci pochi dubbi. «I tecnici dell'Unità Territoriale di E-Distribuzione di Padova hanno già contattato il cliente e lo hanno rassicurato in merito» chiude la nota. Se le saracinesche potranno alzarsi già a fine gennaio o a metà febbraio come affermano i bene informati ancora non è dato saperlo, ma la volontà della proprietà è quella di accelerare il più possibile le pratiche di apertura, una volta elettrificata l'area a dovere. «La nostra speranza era chiaramente quella di riuscire ad aprire entro Natale, se non prima, ma ad oggi non abbiamo notizie concrete su una data definitiva da parte di Enel» aveva dichiarato il il vicepresidente di Alì Spa, facendo riferimento alle ricche spese delle festività, che in tal caso avrebbero subito messo a pieno ritmo il punto vendita di fianco al municipio. Se è stata così guastata l'apertura nel mese re degli acquisti di regali e prodotti per i cenoni, l'azienda è ferma nello scongiurare ogni altra problematica. «Noi vogliamo aprire quanto prima - conferma deciso Gianni Canella - prima ci danno la corrente, prima apriamo».