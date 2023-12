SESTO AL REGHENA (PORDENONE) - Non solo Babbo Natale legge e risponde alle lettere inviate dai bambini del territorio, ma è anche un po' analista. Li conforta con parole mirate e li aiuta a superare i piccoli crucci quotidiani, talvolta confessati tra un desiderio natalizio e l'altro.

L'INIZIATIVA

Ha preso il via da qualche giorno l'iniziativa creata da Valentina Bortolus, nota tra i concittadini per essere la titolare dell'edicola del capoluogo. «Un'idea nata per gioco cinque anni fa racconta l'esercente , che ormai ha preso piede in tutto il nostro borgo e richiama anche bimbi dei paesi vicini».

Tutto è cominciato dalla passione di Bortolus per i bimbi e per il paese stesso. «Quindi spiega l'edicolante nel Natale del 2018 chiedo ad un artigiano di Sesto di costruire una cassetta postale di Babbo Natale. Lui crea un capolavoro e la posiziono fuori dal negozio. Mi procuro un po' di letterine da vendere e, giorno dopo giorno, vedo che la cassetta si riempie». Non è stato lasciato cadere nel vuoto il gesto compiuto da tanti bambini, di imbucare la lettera. «E così continua Bortolus , il primo anno, insieme a mio fratello, rispondo personalmente a 40 letterine. Una risposta personale, perché certi bambini scrivono solo la lista, ma altri raccontano dei litigi dei genitori, dell'ansia da interrogazione, e altri ancora fanno un sacco di domande sugli elfi e sul laboratorio di Natale».

LE LETTERINE

I numeri delle letterine sono esplosi nelle edizioni successive. «L'anno dopo dichiara l'ideatrice chiedo aiuto ad alcune mamme e supporto alla scuola dell'infanzia Italica Spes. Abbiamo superato le 100 risposte».

In un modo o nell'altro, tutti i bambini le ricevono. «Il primo anno ricorda Bortolus ho recapitato io le risposte nelle varie case. Adesso chiamiamo Babbo Natale, che il 17 dicembre, dalle 10, consegnerà personalmente le risposte ai bimbi in piazzetta Burovich. Per chi non potrà esserci, le consegneremo a casa».

Stando agli aggiornamenti condivisi dall'esercente sui social, anche in questi giorni sono tanti i bambini che stanno usufruendo della cassetta postale rossa e bianca, come il vestito e la barba del personaggio più amato delle feste.

SANTA LUCIA

E intanto a Bagnarola, oggi, alle 18, dopo la benedizione dei bambini arriverà Santa Lucia, con una dolce sorpresa per tutti. Ma sono previsti festeggiamenti per tutto il pomeriggio, con il primo festival di Santa Lucia in chiesa, giochi per bambini in piazza e spettacoli per le famiglie. Dalle 19 ci sarà l'aperitivo con dj set organizzato dal Kiosc'on. Intrattenimento musicale anche con Unbrassed Band Show, dalle 17. Non mancheranno cibi e bevande calde, forniti dal chiosco allestito per l'occasione.