FELTRE Emozione, trepidazione, gioia e anche un po’ di tensione. Sono questi i sentimenti che in questi giorni stanno attraversando i cuori dei bambini di tutto il mondo, i quali attendono per questa notte l’arrivo di Babbo Natale. Il “vecchio” con la barba bianca, a bordo della sua slitta, porterà solo a quelli più buoni tanti doni. E la paura di non essere stati abbastanza bravi, di aver fatto qualche capriccio di troppo o magari di aver preso qualche brutto voto è tanta.

«Io faccio sempre i dispetti ai miei amici della classe» ammette Vittorio. E per questo, in questi giorni, i piccoli hanno scritto le loro letterine cercando di mettere in luce tutte le cose belle che in quest’anno hanno fatto, ma facendo anche tante promesse per quello che verrà. «Ti prometto che non farò più il monello e farò il bravo» assicura Vittorio. Dallo studiare di più, all’aiutare la mamma, dall’ascoltare di più i genitori all’utilizzare meno televisione e videogiochi l’elenco delle cose da «fare meglio» è lungo.



L’ELENCO DEI DESIDERI

Tantissime le letterine che in questa settimana sono state inserite nella buca delle lettere. Alcune contengono un semplice elenco dei propri desideri; un elenco puntato di quello che il bambino vorrebbe trovare sotto l’albero la mattina di Natale. C’è chi invece fa un elenco di cose che Babbo Natale dovrebbe portare a lui ma anche a tutti i suoi famigliari. Altri invece hanno pensieri più profondi, come Cristian che chiede «acqua e cibo per i più poveri». E poi c’è Emma che ringrazia perché «quest’anno mi hai fatto il regalo più bello di tutti: la mia sorellina». C’è chi, come Desy, vorrebbe conoscere Babbo Natale: «quest’anno vorrei le Brush Pen e conoscere te e i tuoi elfi ma soprattutto salire nella tua slitta. Se chiedo troppo mi basta conoscerti». E poi ci sono anche i genitori che provano ad “intrufolarsi” nelle letterine del proprio figlio. «Caro Babbo Natale, sono la mamma di Thiago e la Emi. Lo so che solo i bambini possono scrivere la letterina, ma se posso io ti chiederei quattro giorni alle terme con la mia famiglia».



L’ANGOLO DEI GIOCATTOLI

Infine non poteva mancare il tema della pandemia. Aleandra, alla fine della sua lettera scrive: «vax o no vax, da noi puoi entrare anche senza green pass».

Una volta scritte le promesse e i desideri, molti bambini di Feltre, ma anche dei comuni limitrofi, si sono recati in centro città e come da tradizione hanno imbucato le loro lettere, corredate da indirizzo ben scritto davanti, nella cassetta delle lettere che da tanti anni viene installata dal negozio di giocattoli Zampiero. Tante, anzi tantissime le lettere che vengono imbucate ogni anno e che Zampiero custodisce gelosamente, anche perché sono testimonianza del passare degli anni e di come i desideri, le richieste dei bambini cambino.