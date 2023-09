Rapina alla sala slot di Loreggia: armato di coltello si fa dare mille euro e scappa

LOREGGIA (PADOVA) - Armato di coltello, ha rapinato una sala slot a Loreggia. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 1 settembre.

Un uomo si è presentato alla sala slot di via del Santo a Loreggia. Il volto coperto, un coltello in mano, ha minacciato la persona dietro al bancone per farsi dare l'incasso. Ottenuti mille euro, è scappato. Sul posto ci sono i carabinieri del Norm e della stazione di Piombino Dese.