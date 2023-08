Merlara. Punta un coltello contro 14enne per portargli via il telefono, poi aggredisce i carabinieri

MERLARA (PADOVA) - Ha puntato un coltello contro un 14enne per portargli via il cellulare.

L'uomo è stato arrestato.

Dopo la rapina il 14enne di Merlara è subito andato a chiedere aiuto ai carabinieri di Casale di Scodosia che hanno rintracciato il 24enne nella sua casa di Terrazzo (Vr). Quando ha visto i militari dell'Arma ha cercato di scappare e, una volta raggiunto, ha colpito i carabinieri con calci e pugni. Con sè aveva hashish e cocaina, per cui è stato segnalato alla Prefettura di Verona. Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per rapina.