Monselice. Picchiano a sangue un coetaneo 16enne per rubargli il borsello. Baby rapinatori denunciati

MONSELICE (PADOVA) - Ancora un episodio di violenza giovanile a Monselice. Ieri sera, 14 settembre, non distante dalla stazione ferroviaria, due sedicenni hanno preso di mira un coetaneo residente in provincia di Rovigo, a Polesella. Prima gli avrebbero chiesto il suo borsello. Al rifiuto della vittima, l'hanno picchiato a sangue con calci e pugni. Non appena il ragazzo di Rovigo ha allentato la presa, l'hanno rapinato dell'accessorio e si sono defilati.

Ferito, il giovane ha chiesto aiuto e in pochi minuti in zona sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a rintracciare i baby rapinatori. Sono stati accompagnati in caserma con le rispettive famiglie e al termine delle formalità di rito sono stati denunciati in concorso alla Procura per i Minorenni per lesioni personali aggravate e rapina.

Il ragazzo di Polesella è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Dopo questo ennesimo fatto che vede giovani confrontarsi in maniera violenta nell'area di Monselice e dei comuni limitrofi, i controlli dei militari dell'Arma saranno ancora più serrati.