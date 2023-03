Padova. Minaccia con un coltello e deruba due ragazzini di 11 e 12 anni: 16enne arrestato

PADOVA - Ha rapinato due ragazzini di 11 e 12 anni. Un 16enne di origine bengalese è stato arrestato. Venerdì sera, 24 marzo, intorno alle 20, i due amici si trovavano in viale Arcella. Ad un certo punto si è avvicinato un ragazzo più grande che non conoscevano.

Il giovane ha estratto dalla tasca un coltello per minacciarli e si è fatto consegnare auricolari, cappellino e soldi. Poi è scappato via. I due ragazzini, di origini romene, sono corsi verso il patronato di Sant'Antonino e hanno raccontato tutto al papà di uno dei due. L'uomo ha avvisato la consorte e gli altri genitori e insieme hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno raccolto la descrizione del rapinatore e poco distante lo hanno trovato. È stato arrestato per rapina aggravata.