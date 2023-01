MONSELICE - Minacciano un 14enne con il coltello spianato, tentano di rapinarlo e poi si danno alla fuga: arrestati 2 minorenni. I carabinieri della Stazione di Monselice hanno arrestato due minori, entrambi 17enni e stranieri di seconda generazione, per tentata rapina aggravata. I due giovani sono stati rintracciati alla stazione dove stavano cercando di prendere il primo treno utile per allontanarsi dal posto della tentata rapina. Poco prima infatti avevano provato a rapinare un 14enne del luogo, minacciandolo con un coltello a serramanico. I due arrestati non sono riusciti a portare a termine il loro intento per l’intervento di alcuni astanti di un vicino negozio, a cui la sorella della vittima aveva chiesto aiuto.

Sul conto dei due venivano poi raccolti elementi di responsabilità anche in ordine alla rapina commessa nel pomeriggio del giorno precedente, sempre nei pressi della stazione ferroviaria di Monselice. Vittima della rapina un 17enne del posto, che li ha riconosciuti in foto, al quale, sempre sotto la minaccia di un coltello a serramanico, avrebbero sottratto poco più di 50 euro, dandosi poi alla fuga con il primo treno in transito in quello scalo ferroviario.

Gli arrestati sono stati trasportati all’istituto di prima accoglienza di Treviso, dove si trovano detenuti a disposizione della Procura dei Minori di Venezia.