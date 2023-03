Padova. Baby rapinatore assaliva le vittime con un coltello in stazione per poi scappare con il primo treno

VERONA/PADOVA - Rapinava suoi coetanei minacciandoli con un coltello: 17enne è finito in un istituto per minori. A rintracciarlo sono stati i poliziotti della Squadra mobile padovana che hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per minori di Venezia nei confronti del minorenne residente in provincia di Verona.

Il ragazzino già lo scorso gennaio è stato collocato in comunità perché aveva rapinato tre giovani minacciandoli con un coltello. È stato rintracciato dopo che la vigilia di Natale aveva avvicinato un 19enne alla stazione di Padova, assieme a due complici rimasti ignoti: ha puntato contro l'addome della vittima un coltello, gli ha frugato nelle tasche e rubato il portafogli con dentro poco meno di 100 euro. Quando il 19enne è andato a denunciare il fatto, i poliziotti hanno guardato i filmati delle telecamere di zona e hanno riconosciuto il baby rapinatore, non nuovo a reati come questo. E sempre con lo stesso modus operandi: aggrediva le vittime in stazione per scappare con il primo treno utile.