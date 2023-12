Limena. Puntano la pistola contro le cassiere e si fanno consegnare i soldi: è caccia ai rapinatori

LIMENA (PADOVA) - Rapina a mano armata ieri sera, 19 dicembre, attorno alle 20 al supermercato Alì di via Roma a Limena. Due banditi con il volto nascosto da un passamontagna hanno fatto irruzione nel market. All'interno, visto l'orario, non c'erano clienti, ma soltanto due cassiere. Con la pistola puntata addosso, le due dipendenti hanno consegnato ai malviventi tutto quanto vi era ancora nelle casse.

Il bottino, ancora in via di quantificazione, ammonterebbe a 2mila euro. Sono sparite anche delle gift card in uso al supermercato.

Terminato il colpo i banditi sono suggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. E' probabile che non distante dal supermercato i malviventi avessero un'auto d'appoggio per garantirsi la fuga. Le cassiere, sotto choc, ma illese, hanno prontamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato le ricerche dei responsabili. Al momento chi ha messo a segno la rapina è riuscito a far perdere le proprie tracce. Non ci sono riscontri sull'identità degli autori del colpo. Avrebbero parlato senza particolari inflessioni dialettali.