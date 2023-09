Maserà. «C'è una perdita, gioielli e soldi potrebbero essere contaminati». Finti tecnici picchiano l'anziano e scappano con il bottino

MASERÁ (PADOVA) - Rapina in abitazione ieri, 22 settembre, in via Matteotti a Maserà di Padova. La vittima è un uomo di 77 anni. Attorno alle 11 si sono presentati alla sua porta due sconosciuti che si sono spacciati per tecnici del gas. Gli hanno riferito che c'era stata una perdita sulla condotta ed era necessario un intervento anche nella sua abitazione. Nello specifico hanno detto all'anziano che i suoi soldi e i suoi gioielli potrebbero essere stati contaminati dal gas ed era necessario mettere tutti i preziosi in frigorifero per bonificarli.

Colto di sprovvista la vittima ha eseguito alla lettera quanto gli è stato detto, pensando di avere di fronte due professionisti. Di fatto dentro casa sono entrati due truffatori senza scrupoli.

Quando l'anziano ha iniziato a dubitare di quelle due persone, i truffatori si sono trasformati in banditi e hanno malmenato l'uomo facendolo cadere a terra. Poi dal frigorifero hanno asportato soldi e gioielli per diverse decine di migliaia di euro. A quel punto sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. L'uomo, seppur contuso, non è andato in ospedale. Immediato l'allarme al 112. Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abano. Le ricerche dei sospettati, con un sommario identikit in mano, sono partite in tempo reale, ma al momento senza esito.