Scaricano il tir bulgaro, spuntano tre giovani: «Siamo fuggiti dall'Afghanistan»

PIAZZOLA SUL BRENTA - Mentre gli operai scaricavano il camion hanno trovato tre giovani che affermano di essere fuggiti dall'Afghanistan. È accaduto a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Ieri, 9 marzo, gli operai della ditta «Sir» di Piazzola stavano scaricando la merce da un mezzo proveniente dalla Bulgaria.

Ad un certo punto hanno notato dei movimenti: erano tre giovani di 23, 17 e 16 anni, nascosti. Hanno raccontato, prima agli operai e poi ai carabinieri della locale stazione, di essere in fuga dall'Afghanistan e di non avere i documenti perché se ne erano andati in fretta e furia.I carabinieri li hanno accompagnati in un centro di accoglienza e hanno informato l'autorità giudiziaria del loro arrivo.