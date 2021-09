Strani rumori dal camion: dentro c'erano 5 profughi afghani, due forse minorenni

DOSSON DI CASIER (TREVISO) - Sente rumori strani provenire dal suo camion, si ferma e chiama i carabinieri: all'interno trovano 5 afghani, due forse minorenni.

Il fatto è accaduto alle 10:50 di oggi, sabato 11 settembre 2021, è arrivata una telefonata al "112" della Centrale Operativa dell'Arma di Treviso da parte di un camionista 30enne di nazionalità rumena, proveniente dalla Romania, il quale ha dichiarato di trovarsi a Dosson di Casier (TV), via Mattioli, con un camion intento a scaricare della merce per conto della ditta Tecno Plast. L'uomo, sentendo rumori provenienti dal cassone, ha chiesto l'intervento del personale dell'Arma e sul posto sono arrivate le pattuglie. All'interno del camion sono state scoperte 5 persone, tutti maschi di origine afghana, due dei quali forse minorenni. Gli stranieri sono stati soccorsi con l'ausilio del 118 e quindi accompagnati presso la sede dell'Arma procedente per i successivi accertamenti.